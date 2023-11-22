Британская разведка оценила значение боев у села Крынки на левом берегу Днепра
На юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу реки Днепр. Ситуация для Москвы крайне неудобная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, наземные бои характеризовались столкновениями пехотинцев и артиллерийскими перестрелками на сложной лесистой местности.
По данным британской разведки, Украина особенно эффективно использует малые ударные дроны, в то время как российские ВВС проводят значительное количество самолето-вылетов в поддержку передовых войск, преимущественно запуская боеприпасы из-за пределов досягаемости украинской ПВО.
Боевые действия вокруг Крынок имеют меньший масштаб, чем некоторые крупные сражения войны, но ситуация для Москвы крайне неудобная. "Россия ушла с западного берега реки Днепр год назад, почти наверняка стремясь удержать украинские войска к западу от реки, сохранить стабильность в этом секторе и высвободить российские силы в других местах", - отмечают в Минобороны Британии.
Плацдарм на левом берегу Днепра
Напомним, на прошлой неделе Морская пехота подтвердила: бойцы провели серию успешных операций и закрепились на нескольких участках по ту сторону Днепра.
Согласно картам DeepState, "серая зона" протянулась от Олешек почти до Новой Каховки вдоль первой линии обороны россиян и дороги через населенные пункты Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка и так далее. В некоторых местах дорогу она перерезала, а возле Крынок зашла в лес, за которым главная логистическая артерия - трасса Т2206 через всю оккупированную часть региона до Мелитополя.
Официальные источники дают информацию о плацдармах дозированно. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняет: участок сложный, не вся работа подлежит огласке. По ее словам, россиян отбросили от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров.
Опрошенные РБК-Украина эксперты, комментируя ситуацию на левобережье Херсонской области, не ждут скорого большого наступления. По той причине, что на создание нынешних плацдармов ушел почти год, и пока в приоритете - буфер безопасности. Использовать его для условного "похода на Крым" можно будет лишь в перспективе, о которой говорить слишком рано.