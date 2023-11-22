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Британская разведка оценила значение боев у села Крынки на левом берегу Днепра

Украина, Среда 22 ноября 2023 13:09
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Британская разведка оценила значение боев у села Крынки на левом берегу Днепра Фото: ВСУ создали плацдарм на левом берегу Днепра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу реки Днепр. Ситуация для Москвы крайне неудобная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, наземные бои характеризовались столкновениями пехотинцев и артиллерийскими перестрелками на сложной лесистой местности.

По данным британской разведки, Украина особенно эффективно использует малые ударные дроны, в то время как российские ВВС проводят значительное количество самолето-вылетов в поддержку передовых войск, преимущественно запуская боеприпасы из-за пределов досягаемости украинской ПВО.

Боевые действия вокруг Крынок имеют меньший масштаб, чем некоторые крупные сражения войны, но ситуация для Москвы крайне неудобная. "Россия ушла с западного берега реки Днепр год назад, почти наверняка стремясь удержать украинские войска к западу от реки, сохранить стабильность в этом секторе и высвободить российские силы в других местах", - отмечают в Минобороны Британии.

Плацдарм на левом берегу Днепра

Напомним, на прошлой неделе Морская пехота подтвердила: бойцы провели серию успешных операций и закрепились на нескольких участках по ту сторону Днепра.

Согласно картам DeepState, "серая зона" протянулась от Олешек почти до Новой Каховки вдоль первой линии обороны россиян и дороги через населенные пункты Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка и так далее. В некоторых местах дорогу она перерезала, а возле Крынок зашла в лес, за которым главная логистическая артерия - трасса Т2206 через всю оккупированную часть региона до Мелитополя.

Официальные источники дают информацию о плацдармах дозированно. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняет: участок сложный, не вся работа подлежит огласке. По ее словам, россиян отбросили от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров.

Опрошенные РБК-Украина эксперты, комментируя ситуацию на левобережье Херсонской области, не ждут скорого большого наступления. По той причине, что на создание нынешних плацдармов ушел почти год, и пока в приоритете - буфер безопасности. Использовать его для условного "похода на Крым" можно будет лишь в перспективе, о которой говорить слишком рано.

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Херсон Война России против Украины
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Британская разведка оценила значение боев у села Крынки на левом берегу Днепра
Британская разведка оценила значение боев у села Крынки на левом берегу Днепра
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