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Британская разведка оценила изменения на линии фронта в Украине за последнюю неделю

Украина, Пятница 05 января 2024 10:55
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Британская разведка оценила изменения на линии фронта в Украине за последнюю неделю Фото: британская разведка дала сводку за неделю (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе наземные бои в Украине по-прежнему характеризовались либо статичной линией фронта, либо очень постепенным локальным продвижением российских войск на ключевых участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на севере, в районе Купянска, западная группа войск России продолжает проводить крупномасштабную, но безрезультатную наступательную операцию.

Кроме того, на севере Донецкой области Украина сохранила стабильную линию фронта перед лицом небольших российских атак в районе Бахмута.

По данным британской разведки, продолжаются активные бои за Авдеевку, в то время как российские войска закрепили успехи, достигнутые в конце декабря 2023 года вокруг Марьинки, где они, наконец, продвинулись к западной окраине города после девяти лет боев в этом районе.

"На юге Украины российские воздушно-десантные войска, скорее всего, добились минимального прогресса в новой попытке выбить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки",- отмечают в Минобороны Британии.

Ситуация на фронте

Напомним, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью РБК-Украина заявил, что украинские войска уверенно ведут оборону по разным направлениям, динамика боев чрезвычайно высока, поэтому ситуация на фронте пока не является патовой.

Грабский заявил, что единственным перспективным направлением для наступления украинской армии является южное, потому что без стратегического решения вопроса Юга говорить о каком-либо продвижении на Восток невозможно.

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