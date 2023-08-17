Британская разведка оценила способность Украины пройти отопительный сезон под обстрелами
Удары России по энергетической инфраструктуре Украины, скорее всего, продолжатся этой зимой. Однако Украина доказала способность пройти сложный период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, несмотря на постоянное военное давление, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение приближающегося зимнего периода.
По данным британской разведки, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержания производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.
"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина прошлой зимой продемонстрировала, что у нее есть квалифицированная рабочая сила и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", - отмечают в Минобороны Британии.
Отопительный сезон
В Министерстве энергетики считают, что этой зимой россияне могут снова прибегнуть к ударам по объектам энергетики, чтобы оставить украинцев без света во время отопительного сезона. В то же время в Минэнерго уверяют, что, несмотря на прошлые обстрелы, Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии.
Национальный банк Украины оставил без изменений прогноз дефицита мощностей в энергосистеме на протяжении 2023-2024 годов. В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года (до 5%).
По данным опроса фонда "Демократические инициативы", большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массового обстрела городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).
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