Британская разведка назвала смысл атак РФ по гражданской инфраструктуре Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, с 10 октября Россия атаковала Украину серией ударов по электроэнергетической инфраструктуре. На сегодняшний день они идут волнами. Самые последние интенсивные удары были нанесены 31 октября, когда впервые были нанесены удары по плотинам гидроэлектростанций.

"Удары привели к обширным повреждениям передающих станций и электростанций. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали обычным явлением в некоторых частях Украины, особенно это коснулось Киева", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, последствия ударов вряд ли будут ощущаться одинаково. Продолжающееся разрушение сетей из-за российских ударов почти наверняка повлияет на взаимосвязанные системы водоснабжения и отопления, что наиболее ощутимо почувствует гражданское население зимой, когда потребность в них возрастет.

Российские удары по выработке и передаче электроэнергии оказывают несоразмерное воздействие на гражданское население Украины, неизбирательно затрагивая такие важные функции, как здравоохранение и отопление. "Сохраняющийся приоритет критической национальной инфраструктуры над военными целями ясно указывает на намерение России нанести удар по моральному духу гражданского населения", - уверены в Минобороны Британии.