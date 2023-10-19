Британская разведка оценила способность Москвы защитить Крымский мост от ударов

Как отмечается в сводке, 14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ущерб, нанесенный Украиной в июле 2023 года ударом по Крымскому мосту, был устранен досрочно.

Несмотря на то, что мост полностью работоспособен, его использование по-прежнему ограничено из-за процедур, введенных после первого украинского удара в октябре 2022 года. Грузовики и топливо по-прежнему перевозятся на пароме, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Крымский мост останется жизненно важным звеном в поддержании российской оккупации Крыма и сил Москвы на юге Украины. Однако теперь мост представляет собой значительное бремя безопасности, требующее многокомпонентной защиты, включая использование систем противовоздушной обороны и экипажей, которые в противном случае были бы развернуты в другом месте.

Возможности российских сил защитить эту "большую и уязвимую" структуру будут по-прежнему подвергаться угрозе "из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности", отмечают в Минобороны Британии.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост подвергался ударам как минимум дважды.

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 года была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.