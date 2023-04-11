Британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Как отмечается в сводке, между Россией и Украиной ведутся бои за Марьинку. Они продолжаются еще с 2014 года. Кроме этого оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут и Авдеевку. Там Россия сосредоточила силы наемников "Вагнера".

Однако украинские военные стойко удерживают оборону по всей линии фронта.

Россияне также пытаются наступать на Угледар, однако также не имеют успеха. Они совершают ограниченные атаки вдоль линии Сватово-Кременной.

Российские войска продолжают обстреливать Херсонскую и Запорожскую область. Однако там не зафиксировано никаких продвижений.





Фото: британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине (twitter.com/DefenceHQ)