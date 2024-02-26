Британская разведка назвала вид оружия, который Путин использует против всего мира

Как отмечается в сводке, удары России по украинской энергетической инфраструктуре вызвали массовый дефицит электроэнергии по всей стране, в то время как президент России Владимир Путин использовал энергетическую политику для подрыва международной энергетической безопасности во всем мире.

"Сокращая потоки газа в Европу, ограничивая трубопроводный экспорт и изменяя условия оплаты, Путин стремился подорвать единство всей Европы против незаконной войны, которую ведет Россия", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, использование Россией энергии в качестве оружия, вероятно, останется инструментом принуждения.

"Весьма вероятно, что Россия продолжит использовать энергетику в качестве оружия для достижения глобальной экономической выгоды и политического влияния, что означает связь между энергетикой, безопасностью, политическими и военными целями", - отмечают в Минобороны Британии.

Путин снова всем проиграл

Российский президент Владимир Путин в 2022 году сделал ставку на энергетический кризис в Европе, прекратив поставки трубопроводного газа. Московская пропаганда активно использовала тезис о том, что "Европа замерзнет" без российского года.

Однако активные меры ЕС и по увеличению импорта из других стран, снижение потребления и мягкая погода привели к тому, что зима прошла без отключений, а цены резко снизились.

В результате "Газпром" фактически лишился своего главного рынка в Европе, который приносил ему десятки миллиардов долларов в год. Поставки природного газа в Европу "Газпромом" в 2023 году сократились до 28,3 млрд кубометров. В 2022 году Россия поставила в Европу по различным маршрутам около 63,8 млрд кубометров газа. На пике в 2018-2019 годах годовой поток достигал 175-180 млрд кубометров.

Кроме того, половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году ушла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.