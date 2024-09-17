Британская разведка назвала цену войны для Москвы в деньгах и убитых солдатах

Война в Украине стала дорогостоящим мероприятием для России, особенно с точки зрения личного состава. С начала конфликта Россия, вероятно, потеряла 610 тысяч человек (убитых и раненых).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

"Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, потребовала от России постоянного пополнения сил на передовой постоянным потоком новых рекрутов", - отмечается в сводке.

По данным британкой разведки, темпы набора российских военных в 2024 году снизились по сравнению с темпами, достигнутыми в 2023 году. Российские официальные лица заявили в конце 2023 года, что российское министерство обороны набирает около 1600 человек в день. Однако публично опубликованные цифры в этом году говорят о том, что этот показатель составляет около 1000 человек в день. Эти цифры, вероятно, в некоторой степени завышены.

Это привело к тому, что российское министерство обороны увеличило бонусы за прием на службу в августе 2024 года, что является все более дорогостоящей стратегией набора для России, говорится в сообщении.

"По оценкам, выплаты военнослужащим составили около 8% федеральных расходов в году по июнь 2024 года. Тем не менее, увеличение выплат, вероятно, будет способствовать росту набора военнослужащих на оставшуюся часть года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Владимир Путин резко повысил единовременную выплату жителям России и иностранцам за заключение контракта с военным министерством РФ для отправки на войну против Украины. Выплата возрастет до 400 тыс. рублей (около 4,6 тысячи долларов).

На новую сумму могут рассчитывать только те, кто подпишет договор с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

К этому времени выплата составила 195 тысяч рублей. Таким образом, она вырастет более чем вдвое.

Кроме того, Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тыс. рублей жителям России, решившим отправиться на войну.