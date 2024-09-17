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Британська розвідка назвала ціну війни для Москви в грошах та вбитих солдатах

Україна, Вівторок 17 вересня 2024 11:51
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Британська розвідка назвала ціну війни для Москви в грошах та вбитих солдатах Фото: Війна проти України стала дуже дорогим заходом для Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Війна в Україні стала дорогим заходом для Росії, особливо з погляду особового складу. З початку конфлікту Росія, ймовірно, втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

"Тактика, заснована на масових піхотних хвилях, вимагає від Росії постійного поповнення сил на передовий постійним потоком нових рекрутів", - наголошується у звіті.

За даними британки розвідки, темпи набору російських військових у 2024 році знизилися в порівнянні з темпами, досягнутими в 2023 році. Російські офіційні особи заявили наприкінці 2023 року, що російське міністерство оборони набирає близько 1600 осіб на день. Однак публічно опубліковані цифри цього року говорять про те, що цей показник становить близько 1000 осіб на день. Ці цифри, певно, певною мірою завищені.

Це призвело до того, що російське міністерство оборони збільшило бонуси за прийом на службу в серпні 2024 року, що є дедалі дорожчою стратегією набору для Росії, йдеться у повідомленні.

"За оцінками, виплати військовослужбовцям склали близько 8% федеральних витрат у році по червень 2024 року. Тим не менш, збільшення виплат, ймовірно, сприятиме зростанню набору військовослужбовців на частину року, що залишилася", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Володимир Путін різко підвищив одноразову виплату жителям Росії та іноземцям за укладання контракту з військовим міністерством РФ для відправки на війну проти України. Виплата зросте до 400 тис. рублів (близько 4,6 тисяч доларів).

На нову суму можуть розраховувати лише ті, хто підпише контракт із 1 серпня по 31 грудня 2024 року.

До цього часу виплата становила 195 тисяч рублів. Таким чином, вона зросте більш ніж удвічі.

Крім того, Путін рекомендував регіонам також виплачувати не менше 400 тис. рублів росіянам, які вирішили вирушити на війну.

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