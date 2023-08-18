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Британская разведка назвала цели Кремля на оккупированных территориях Украины

Фото: Кремль пытается стереть идентичность украинцев на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Москва пытается стереть национальную идентичность украинцев на оккупированных территориях. В школах и СМИ навязывается кремлевская пропаганда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 15 августа первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко отправился в Донецк на оккупированном Россией востоке Украины, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования.

По данным британской разведки, в Запорожской области оккупационная администрация получила указание из России о введении новых стандартов аккредитации образовательных учреждений. Журналисты из России также работают в СМИ в оккупированных регионах.

Кроме того, 1 сентября 2023 года для школ оккупированных регионов Украины и всей Российской Федерации будет выпущен новый учебник по истории России. В книге восхваляется так называемая" специальная военная операция" и описывается Украина как ультратеррористическое государство.

"Цель России - создать прокремлевское информационное пространство в оккупированных регионах, чтобы подорвать украинскую национальную идентичность", - отмечают в Минобороны Британии.

Российская оккупация

Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 года. В 2022 году российской армии удалось захватить часть Херсонской и Запорожской областей.

Большинство граждан Украины считают, что главная цель вторжения России - это полное уничтожение украинского народа. Это мнение доминирует во всех регионах Украины.

Среди жителей России поддержка войны с Украиной не меняется с февраля 2022 года. В июле войну одобряли 75% респондентов. При этом 60% населения считают войну успешной.

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КремльОккупированные территории