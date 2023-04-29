ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка назвала предполагаемые цели ракетного удара россиян 28 апреля

Новина українською →
Украина, Суббота 29 апреля 2023 09:03
Британская разведка назвала предполагаемые цели ракетного удара россиян 28 апреля Фото: россияне убивают мирных украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рано утром 28 апреля Россия нанесла первую крупную серию ударов крылатыми ракетами по Украине с начала марта 2023 года. Хотя Украина сбила большую часть ракет, по меньшей мере 25 мирных жителей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается сводке, атаки свидетельствуют о том, что Россия перестала использовать дальнобойные удары. В этой волне было выпущено меньше ракет, чем зимой, и вряд ли она была нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины.

По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что Россия пыталась перехватить украинские резервные части и военные поставки, недавно поступившие в Украину.

"Россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель мирных жителей", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российские войска утром 28 апреля нанесли ракетный удар по Украине. Враг выпустил 23 ракеты, из которых 21 удалось сбить. В то же время при попадании в многоэтажки в Умани погибли 23 человека, среди них четверо детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань ракетный удар
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием