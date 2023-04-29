Британская разведка назвала предполагаемые цели ракетного удара россиян 28 апреля

Рано утром 28 апреля Россия нанесла первую крупную серию ударов крылатыми ракетами по Украине с начала марта 2023 года. Хотя Украина сбила большую часть ракет, по меньшей мере 25 мирных жителей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается сводке, атаки свидетельствуют о том, что Россия перестала использовать дальнобойные удары. В этой волне было выпущено меньше ракет, чем зимой, и вряд ли она была нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины.

По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что Россия пыталась перехватить украинские резервные части и военные поставки, недавно поступившие в Украину.

"Россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель мирных жителей", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российские войска утром 28 апреля нанесли ракетный удар по Украине. Враг выпустил 23 ракеты, из которых 21 удалось сбить. В то же время при попадании в многоэтажки в Умани погибли 23 человека, среди них четверо детей.