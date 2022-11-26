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Британская разведка назвала смысл обстрелов Украины болванками с ядерных ракет

Фото: у России истощаются запасы ракет большой дальности  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия снимает ядерные боеголовки со стареющих ядерных крылатых ракет и стреляет холостыми болванками по Украине. Удары наносятся для отвлечения системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на снимках из открытых источников видны обломки явно сбитой крылатой ракеты воздушного базирования AS-15 KENT (РКВ), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом.

По данным британской разведки, хотя такая инертная система по-прежнему будет наносить некоторый урон за счет кинетической энергии ракеты и любого неизрасходованного топлива, маловероятно, что она обеспечит надежное воздействие на намеченные цели.

"Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут служить ложными целями и отвлекать украинскую систему ПВО. Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, использование Россией иранских беспилотников по гражданская инфраструктуре в Украине имело ограниченный успех. Их запасы, скорее всего, уже закончились.

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