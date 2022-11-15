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Британская разведка назвала приоритеты российской армии после отступления из Херсона

Фото: российская армия собирается оборонять Крым (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

После отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах ближе к Крыму. В Геническе будет находиться новый штаб оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, к 12 ноября 2022 года российские военные почти наверняка завершили вывод войск, удерживавших территорию к западу от реки Днепр. С отказом от города Херсон Россия сделала портовый город Геническ на Азовском море "временной столицей" оккупированного региона. Россия, вероятно, также передислоцирует подразделения военного управления в район Геническ.

"Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и заботы российских командиров, укрепляющих оборону на юге Украины", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, город имеет хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-восток, а также для получения подкреплений из Крыма.

"Прежде всего, в настоящее время он находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли серьезный ущерб российским полевым командным пунктам", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, зима сильно повлияет на условия, в которых идет российско-украинская война. Дополнительные трудности снизят и так невысокий моральный дух российской армии.

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ХерсонКримВойна России против Украины