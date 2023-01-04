Британская разведка назвала причину высоких потерь в российской армии

Как отмечается в сводке, 31 декабря 2022 года Украина нанесла удар по зданию ПТУ в удерживаемом Россией городе Макеевка недалеко от Донецка, которое Россия захватила для использования в военных целях. Здание было полностью разрушено, и, как подтвердили в Минобороны России, погибло 89 российских военнослужащих.

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что боеприпасы хранились рядом с размещением войск, которые взорвались во время удара, вызвав вторичные взрывы",- говорится в сообщении.

По данным британской разведки, здание находилось всего в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, одного из наиболее ожесточенных районов конфликта.

"Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России", - отмечают в Минобороны Британии.