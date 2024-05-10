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Британская разведка назвала причину отсутствия танков на параде 9 мая в Москве

Фото: парад на 9 мая в Москве прошел без танков, ликвидированных в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россию лишили возможности демонстрировать "военную мощь" на парадах. Большие потери техники на войне с Украиной привели к отсутствию танков в Москве на 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 9 мая на территории России отмечается День победы в "Великой отечественной войне". Главный парад прошел в Москве под председательством президента Владимира Путина после его инаугурации 7 мая. Парады были отменены в 24 городах, в первую очередь в регионах, граничащих с Украиной, вероятно, из-за ухудшения безопасности. Для сравнения: в 2023 году был отменен 21 парад.

"Хотя парад в Москве был восстановлен и на нем было представлено девять самолетов Су-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков Су-25, масштаб московского парада был сокращен, и на нем было представлено меньше современной военной техники по сравнению с довоенными парадами", - говорится в сообщении.

Из 30 единиц, представленных на параде, более двух третей были получены из военных академий, молодежных и ветеранских групп. На параде также присутствовали группы внутренней безопасности и службы экстренной помощи. Всего приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих. Это больше, чем 8 тысяч в 2023 году, но меньше, чем 2021 году (11 тысяч).

По данным британской разведки, хотя на параде была представлена 61 военная машина, отсутствовала тяжелая бронетехника или гусеничная военная техника. Церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад, был единственным присутствующим основным боевым танком. Это контрастирует с московским парадом 2020 года, на котором участвовало 20 основных боевых танков.

"Учитывая значительные потери российского личного состава и техники в результате войны в Украине, Россия лишена возможности использовать парады для демонстрации военной силы", - отмечают в Минобороны Британии.

 

День победы

Напомним, в Украине ранее День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов также отмечали 9 мая. Но в прошлом году были внесены изменения и праздничный день перенесен, поскольку именно в этот день победу над нацизмом вспоминает большинство народов мира и именно 8 мая 1945 вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта.

На территории России 9 мая является центральным днем официального культа "победобесия".

В Украине отношение ко Дню победы претерпело существенные изменения. Сейчас это один из двух наименее популярных праздников.

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