Британская разведка назвала причину отсутствия танков на параде 9 мая в Москве

Как отмечается в сводке, 9 мая на территории России отмечается День победы в "Великой отечественной войне". Главный парад прошел в Москве под председательством президента Владимира Путина после его инаугурации 7 мая. Парады были отменены в 24 городах, в первую очередь в регионах, граничащих с Украиной, вероятно, из-за ухудшения безопасности. Для сравнения: в 2023 году был отменен 21 парад.

"Хотя парад в Москве был восстановлен и на нем было представлено девять самолетов Су-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков Су-25, масштаб московского парада был сокращен, и на нем было представлено меньше современной военной техники по сравнению с довоенными парадами", - говорится в сообщении.

Из 30 единиц, представленных на параде, более двух третей были получены из военных академий, молодежных и ветеранских групп. На параде также присутствовали группы внутренней безопасности и службы экстренной помощи. Всего приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих. Это больше, чем 8 тысяч в 2023 году, но меньше, чем 2021 году (11 тысяч).

По данным британской разведки, хотя на параде была представлена 61 военная машина, отсутствовала тяжелая бронетехника или гусеничная военная техника. Церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад, был единственным присутствующим основным боевым танком. Это контрастирует с московским парадом 2020 года, на котором участвовало 20 основных боевых танков.

"Учитывая значительные потери российского личного состава и техники в результате войны в Украине, Россия лишена возможности использовать парады для демонстрации военной силы", - отмечают в Минобороны Британии.