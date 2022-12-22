Британская разведка назвала новую роль армии Лукашенко в войне Путина против Украины

Как отмечается в сводке, 19 декабря 2022 года президент РФ Путин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с президентом Беларуси Лукашенко. В ходе дискуссии президенты говорили о "едином оборонном пространстве".

Хотя Россия и Беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, вооруженные силы Беларуси, недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, использование белорусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.

Хотя Россия и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих белорусами представляет собой новую задачу. "Россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.