Британская разведка назвала цель использования российской армией территории Беларуси

Как отмечается в сводке, в середине марта 2023 года Россия передислоцировала не менее 1000 военнослужащих, которые проходили обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

По данным британской разведки, хотя новой ротации войск отмечено не было, Россия, оставила палаточный лагерь на месте, предполагая возможность продолжения программы обучения.

"Тот факт, что Россия прибегла к обучению своего персонала в гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, насколько российская "специальная военная операция" серьезно нарушила систему подготовки российских вооруженных сил - инструкторы в основном были размещены в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

Кроме того, Россия, вероятно, также рассматривает продолжающуюся косвенную поддержку операции Беларусью как важный политический сигнал, считают в британской разведке.