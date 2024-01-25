Британская разведка назвала ключевую задачу Путина до мартовских выборов

Как отмечается в сводке, за последние месяцы в 16 населенных пунктах России произошли сбои в отоплении. Эти сбои в условиях минусовой температуры усугубляют проблему, которая преследовала российские города и поселки на протяжении десятилетий, но, вероятно, стала еще более острой из-за российской политики военного времени.

По данным британской разведки, Россия всегда отдавала приоритет военным расходам над реинвестированием в общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году. Многим региональным правительствам было предложено взять на себя бремя проблем при сокращении ассигнований из Москвы, что привело падению расходов на техническое обслуживание.

Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников, говорится в сообщении.

"Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову обеспечить снабжение жителей теплом и электричеством. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина в преддверии предстоящих президентских выборов в России", - отмечают в Минобороны Британии.

Жители России зимой без отопления

Напомним, зима 2023-2024 началась для многих жителей России з коммунального коллапса. Буквально с 1 декабря по всей территории РФ стали фиксировать аварии, связанные с порывами труб тепло- и водоснабжения. Количество домов, оставшихся без воды и отопления, стало одним из самых больших за последние несколько десятилетий.

Коллапс коснулся и центральной России, где сотни домов остались без отопления в мороз. При этом российские власти не собираются увеличивать расходы на ЖКХ, наоборот - их сокращают в два раза. Тогда как военный бюджет для продолжения захватнической войны против Украины растет.

Подробнее о проблемах на территории России читайте в материале РБК-Украина "Коммунальный коллапс в России: почему замерзают города и как это связано с войной в Украине".