Британская разведка назвала количество уничтоженной в Украине российской бронетехники

Как отмечается в сводке, в 2023 году Россия потеряла примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.

"Весьма вероятно, что снижение темпов истощения бронетехники произошло из-за все более позиционного характера конфликта в 2023 году, а также из-за того, что Россия провела значительную часть года в оборонительной позиции", - говорится в сообщении.

С начала октября 2023 года российская армия перешла в наступление на востоке Украины. За этот период потери российской бронетехники увеличились: российские войска потеряли до 365 танков и 700 бронемашин, но добились лишь незначительного территориального продвижения.

"Однако Россия, вероятно, сможет производить не менее 100 танков в месяц и, следовательно, сохранит способность восполнять боевые потери и продолжать этот уровень наступательной активности в обозримом будущем", - отмечают в Минобороны Британии.

Военный бюджет РФ

Напомним, в 2024 году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов в конце декабря заявил, что корпорация резко увеличила производство танков, бронетехники, а также снарядов для армии.

Производство танков за два года выросло в семь раз, сообщил Чемезов президенту Владимиру Путину. Производство бронетехники выросло более чем в пять раз, а производство боеприпасов, от стрелкового оружия до артиллерийских снарядов, выросло в 50 раз, сказал Чемезов, не назвав цифр.