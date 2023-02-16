Россия теряет 2000 оккупантов за каждые 100 метров продвижения, - разведка НАТО

Давняя стратегия российского диктатора Владимира Путина бросать призывников человеческой волной не действует так эффективно, как ожидалось в Кремле. На каждые 90 метров продвижение украинской землей, российская армия теряет 2000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Издание не пишет, речь идет только о погибших или учитываются еще и раненые. Однако министр США Ллойд Остин заявил, что путинская тактика "брать живой силой" не действует так эффективно, как российский диктатор этого ожидал.

"Россия продолжает привлекать большое количество дополнительных людей к борьбе. Большинство людей плохо обучены и плохо оснащены, и поэтому мы видим, что они несут много потерь", - сказал Остин.

The Times пишет, что цифры появились при обсуждении новых поставок вооружений Украине. Новое оружие должно позволить Киеву потеснить Россию на поле боя в следующие три месяца. В ходе обсуждения министр обороны США Ллойд Остин отметил, что российские сухопутные войска сейчас "сильно поредели и деморализованы".