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Россия теряет 2000 оккупантов за каждые 100 метров продвижения, - разведка НАТО

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 20:03
Россия теряет 2000 оккупантов за каждые 100 метров продвижения, - разведка НАТО Фото: россияне несут большие потери на войне в Украине (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Давняя стратегия российского диктатора Владимира Путина бросать призывников человеческой волной не действует так эффективно, как ожидалось в Кремле. На каждые 90 метров продвижение украинской землей, российская армия теряет 2000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание не пишет, речь идет только о погибших или учитываются еще и раненые. Однако министр США Ллойд Остин заявил, что путинская тактика "брать живой силой" не действует так эффективно, как российский диктатор этого ожидал.

"Россия продолжает привлекать большое количество дополнительных людей к борьбе. Большинство людей плохо обучены и плохо оснащены, и поэтому мы видим, что они несут много потерь", - сказал Остин.

The Times пишет, что цифры появились при обсуждении новых поставок вооружений Украине. Новое оружие должно позволить Киеву потеснить Россию на поле боя в следующие три месяца. В ходе обсуждения министр обороны США Ллойд Остин отметил, что российские сухопутные войска сейчас "сильно поредели и деморализованы".

Напомним, украинские военные продолжают наносить врагу значительные потери и уничтожили артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.

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