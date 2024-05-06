Британская разведка назвала количество чеченцев в российской армии, воюющих против Украины

Как отмечается в сводке, пророссийские чеченские силы воюют с Украиной с 2014 года. Дополнительные чеченские формирования были переброшены в Украину в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Однако, понеся тяжелые потери с самого начала, чеченские подразделения в основном были отнесены к обеспечению охраны тыла и были высмеяны как TikTok-солдаты за их посты в социальных сетях. После вывода российской частной военной компании "Вагнер" с фронта в мае 2023 года чеченские подразделения были вынуждены вернуться на передовую, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, подразделения чеченского спецназа принимают на себя основную тяжесть боевых действий на передовой, в то время как основная часть чеченских сил продолжает проводить операции по обеспечению безопасности тыловых районов.

"Помимо предоставления живой силы, еще одним ключевым вкладом Чечни в войну России против Украины является обучение российских солдат. По данным руководства Чечни, с 2022 года в Российском университете специального назначения в Гудермесе (Чечня) прошли обучение около 42 тысяч российских военнослужащих. Однако вполне вероятно, что сотрудники проходят обучение в университете только до 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учреждения", - отмечают в Минобороны Британии.

Численность российской армии в Украине

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что оккупированных территориях Украины находится от 510 до 513 тысяч российских военных. По его словам, россияне намерены мобилизовать еще около 300 тысяч солдат. При этом российская армия ежемесячно теряет от 25 до 30 тысяч человек убитыми и ранеными.

По данным британской разведки, Россия потеряла с начала полномасштабной войны 465 тысяч солдат.