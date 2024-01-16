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Британская разведка назвала главную цель российской армии на фронте

Украина, Вторник 16 января 2024 11:59
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Британская разведка назвала главную цель российской армии на фронте Фото: российские войска пытаются окружить Авдеевку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последнюю неделю ни российские, ни украинские силы не добились каких-либо значительных успехов. Главной целью российской армии является окружение Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, несмотря на достигнутый в конце декабря 2023 года прогресс в захвате Марьинки, Россия не смогла извлечь выгоду и продвинуться ни на запад в сторону Курахово, ни на юг в сторону Новомихайловки.

По данным британской разведки, окружение Авдеевки, вероятно, останется ключевым направлением усилий России. Однако на сегодняшний день Россия добилась очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе.

"Поселок Степовое на севере остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к Авдеевскому маршруту снабжения. Попытки России изолировать город маловероятны, по крайней мере, в течение следующей недели", - отмечают в Минобороны Британии.

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Авдеевка Марьинка
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