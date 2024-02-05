Британская разведка назвала источники средств для увеличения военных расходов России

Как отмечается в сводке, у российского правительства есть амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году. Это основано на оптимистических ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%.

Однако по данным британской разведки, правительству РФ придется сократить свои отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.

"Такая политика почти наверняка окажет негативное воздействие на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост. Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но он все чаще используется для финансирования вторжения в Украину, при этом стоимость его активов упадет на 10% в 2023 году", - отмечают в Минобороны Британии.

Рекордный военный бюджет

Напомним, в 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов, или почти треть своих общих расходов.

В 2024 году российские власти намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

За год по статье "национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу ЦБ РФ) - на 70% больше, чем в 2023 году. Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.