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Британская разведка назвала участки фронта, куда направили выбитых из Херсона десантников

Фото: Россия направила отступивших из Херсона десантников на Донбасс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние две недели Россия, вероятно, перебросила основные подразделения ВДВ на Донецкий и Луганский фронты на Донбассе. Их по-прежнему будут использовать на особо опасных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с сентября по октябрь большая часть сильно ослабленных частей ВДВ была направлена на оборону удерживаемой Россией территории к западу от реки Днепр в Херсонской области.

По данным британской разведки, некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами. "Хотя этот плохо обученный персонал ослабит предположительно элитный потенциал ВДВ, Россия, вероятно, по-прежнему будет направлять эти подразделения в сектора, которые считаются особенно важными", - говорится в сообщении.

Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут Донецкой области, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах ближе к Крыму. В Геническе будет находиться новый штаб кафиров.

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