RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская фирма создала биотехнологию, которая должна помочь бороться с раком

Фото: аптамеры составляют суть биотехнологии, которая делает борьбу с раком более эффективной (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Ученые британской лаборатории Aptamer Group создали биотехнологию, способную делать борьбу с раковыми опухолями более эффективной и более прицельной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Как пишет издание, ученые лаборатории Aptamer Group создают аптамеры - фрагменты ДНК, известные как синтетические антитела, используемые для диагностики заболеваний или целенаправленной доставки лекарства для борьбы с рядом заболеваний, включая рак.

"Аптамер - это короткий синтетический фрагмент ДНК или РНК, который складывается в 3D-форму и буквально прилипает к интересующим нас клеткам", - объясняет доктор Дэвид Бунка, главный технический директор лаборатории.

По данным экспертов, аптамеры лаборатории Aptamer Group, которая стала настоящим стартапом биотехнологий, гораздо эффективнее - они имеют 70% успеха. Как поясняют специалисты, аптамеры, как и антитела, специфически связываются с целевой молекулой и могут использоваться для доставки лекарств в опухолевые клетки (например, как точная химиотерапия) или для идентификации раковых клеток в образцах для диагностических целей без связывания со здоровыми клетками. К тому же, аптамеры более стабильны, чем антитела, и имеют более длительный срок хранения: их можно хранить в холодильнике, тогда как антитела нуждаются в хранении в специальной морозильной камере.

"Технология нуклеиновой кислоты в целом быстроразвивающаяся отрасль и аптамеры являются одними из ключевых игроков в ней. При этом Британия всегда была сильным научным лидером в сфере молекулярного распознавания, включая аптамеры", - дополняет коллегу Ник Тернер, профессор биоаналитической химии в Университете Де Монфорта в Лестере.

Клиентами лаборатории являются три четверти ведущих фармацевтических компаний мира, включая крупнейшего японского производителя лекарств Takeda, британскую AstraZeneca, южнокорейскую PinotBio, американскую Gene Therapeutics и т.д.

В свое время РБК-Украина сообщало, что биотехнологические компании Индии и США запустили проект по регенерации мертвого мозга.

Летом этого года мы писали, что в Украине создадут базу данных ДНК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНК