К побережью США направляется ураган "Иан": объявили чрезвычайное положение
Потенциально опасный ураган "Иан" направляется к Флориде. Стихийное бедствие может обрушиться на регион в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Губернатор штата Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение во Флориде и призвал всех жителей подготовиться к урагану "Иан".
Он также обратился к администрации Джо Байдена с просьбой объявить федеральное чрезвычайное положение, что предоставит местным властям дополнительное финансирование и приведет в готовность Национальную гвардию США.
Стихия может обрушиться на юг Флориды 26 или 27 сентября. По данным Национального центра по ураганам, сначала тропический шторм поразит Ямайку, Кубу и Каймановы острова.
Ожидается, что затем он усилится и у побережья Флориды перейдет в категорию урагана. Пока решение об эвакуации еще не принимали.
Напомним, в июле 2021 года во Флориду приближался ураган "Эльза". По дороге он принес сильный ветер, непрерывный ливень и волны более метра на Кубу.