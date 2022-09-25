К побережью США направляется ураган "Иан": объявили чрезвычайное положение

Потенциально опасный ураган "Иан" направляется к Флориде. Стихийное бедствие может обрушиться на регион в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Губернатор штата Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение во Флориде и призвал всех жителей подготовиться к урагану "Иан".

Он также обратился к администрации Джо Байдена с просьбой объявить федеральное чрезвычайное положение, что предоставит местным властям дополнительное финансирование и приведет в готовность Национальную гвардию США.

Стихия может обрушиться на юг Флориды 26 или 27 сентября. По данным Национального центра по ураганам, сначала тропический шторм поразит Ямайку, Кубу и Каймановы острова.

Ожидается, что затем он усилится и у побережья Флориды перейдет в категорию урагана. Пока решение об эвакуации еще не принимали.