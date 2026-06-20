В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда: один человек погиб, десятки получили ранения

Подробности катастрофы и количество пострадавших

Железнодорожная авария произошла в пятницу, 19 июня, примерно в 17:15 по местному времени в районе поселка Элстоу, к югу от Бедфорда. В столкновении столкнулись два пассажирских поезда, следовавшие в южном направлении к лондонскому вокзалу Сент-Панкрас: рейс в 16:40 из Корби и рейс в 15:50 из Ноттингема.

Служба скорой помощи Восточной Англии подтвердила наличие многочисленных жертв и пострадавших. На место происшествия срочно прибыли более 20 машин скорой помощи, шесть медицинских вертолетов и специализированные подразделения по ликвидации опасных последствий (HART).

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Медики привели официальную статистику по раненым:

Погибшие: 1 человек скончался непосредственно на месте аварии;

В крайне тяжелом состоянии: 11 человек получили очень серьезные травмы;

Тяжелые ранения: 22 человека получили серьезные травмы;

Легкие травмы: 56 человек получили незначительные повреждения.

Пассажиры, находившиеся в первых вагонах, описывают момент удара как "взрыв бомбы". Из-за деформации вагонов двери заклинило, а внутри салонов было много крови и паники.

Две главные больницы региона - в Бедфорде и Лутоне - перешли на чрезвычайный режим работы и призвали обычных граждан избегать посещения приемных отделений без крайней необходимости, чтобы освободить места для жертв катастрофы.

Реакция властей и перекрытие железной дороги

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил официальные соболезнования семье погибшего и назвал сообщения о столкновении поездов возле Бедфорда "крайне тревожными". Он также поблагодарил экстренные службы за оперативную реакцию.

Мэр Бедфорда Том Вуттон призвал местное сообщество объединиться и оказать поддержку пострадавшим, тогда как полиция Бедфордшира обратилась к родственникам пассажиров с просьбой не приезжать на место происшествия самостоятельно, чтобы не мешать работе спасательной техники.