В Британии задержали бывшего "губернатора" Севастополя, его будут судить, - The Times

Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии задержало бывшего губернатора оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова за уклонение от санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times и российское издание The Insider.
Отмечается, что это произошло в его доме в Лондоне на прошлой неделе.
Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.
Овсянников предстанет перед судом 20 февраля. Его обвиняют в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов преступной наличности.
"Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам", - пишет издание.
Российский государственный и политический деятель. "Губернатор" Севастополя с 18 сентября 2017 до 11 июля 2019. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.
В апреле 2020 года исключен из партии "Единая Россия" и снят с должности после скандала в Ижевском аэропорту.
Оккупационный "чиновник" еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину попал под санкции ЕС и США. В 2022 году Великобритания продлила действие санкций в отношении Овсянникова. Также он находится под ограничениями в Украине, Канаде, Австралии и Швейцарии.
Однако в прошлом году Европейский союз отменил санкции в отношении Дмитрия Овсянникова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.