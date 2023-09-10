В Британии задержали двух китайских шпионов

"30-летнего мужчину задержали в Оксфордшире, а 20-летний мужчина задержан в Эдинбурге... В домах обоих были проведены обыски, а также по третьему адресу в восточном районе Лондона", - заявили в полиции.

Отмечается, что задержание состоялось в марте. Впоследствии обоих мужчин отпустили под залог до начала октября.

По данным издания, младший из задержанных работал в парламенте, его обвиняют в шпионаже в пользу Китая.

Известно о его связях с несколькими членами парламента от правящей Консервативной партии, включая министра по вопросам безопасности Великобритании Тома Тугендхата и председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин Алисию Кернс.

Задержание шпионов Китая

Напомним, недавно помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен заявил, что в США задержали двух моряков Военно-морских сил.

По его словам, в результате действий моряков "тайная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".

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