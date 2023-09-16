В Британии закрыли дело против подсанкционного олигарха РФ Фридмана, - СМИ

"NCA может подтвердить, что не будет принимать дальнейшие меры против Михаила Фридмана на основе ордера, выданного в Athlone House в декабре 2022 года… Продолжаются расследования в отношении подозреваемых, подпадающих под более широкое расследование", - сказал он.

Стоит отметить, что Фридман был арестован по подозрению в отмывании денег. Но позже он был освобожден под залог. В ходе масштабных обысков, проведенных в лондонском доме бизнесмена, было задействовано более 50 офицеров.

Они изъяли ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег.

Что еще известно о Фридмане?

По данным СБУ, для финансирования захватнических "проектов" Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России", поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд воюющих в Украине оккупационных группировок РФ. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

Также Фридман обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

В настоящее время подозреваемый скрывается за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее, в июне, суд арестовал активы Фридмана в компании DS Group Ukraine, являющейся "дочкой" международной группы IDS Borjomi International. В Украине данное предприятие является импортером минеральной воды "Боржоми", представленной брендами "Моршинская" и "Миргородская".

Кроме этого, в августе детективы БЭБ составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману об отмывании 100 млн гривен из-за украинского "Смысла Банка" (ранее "Альфа-банк"). В июле Национальный банк Украины принял решение, которое позволит передать "Смысл Банк" в собственность государства. Сам Фридман находится под санкциями.

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