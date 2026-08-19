В Британии запретили компонент гелевых лаков: он опасен для здоровья

В Великобритании начали действовать новые правила использования одного из компонентов гелевых лаков для ногтей. Триметилбензоилдифенилфосфиноксид, или ТПО, помогает покрытию затвердеть под ультрафиолетовым светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

В Европейском Союзе использование ТПО в косметической продукции запретили с 1 сентября 2025 года. В Великобритании новые правила вступили в силу только сейчас. Они запрещают производителям продавать новые косметические продукты, содержащие ТПО.

Однако переходный период будет длиться гораздо дольше. Салоны должны прекратить использовать средства по ТПО до 14 февраля 2027 года.

Это значит, что британские салоны пока могут использовать имеющиеся запасы гель-лаков с этим компонентом. Приобрести новые продукты из ТПО они уже не смогут.

Продукты с этим ингредиентом, как отмечает издание, до сих пор могут использоваться в США, Австралии и Азии.

Почему запретили ТПО

Решение связано с исследованиями, которые выявили связь между влиянием ТПО и долгосрочными нарушениями фертильности и репродуктивными проблемами.

Директор по науке Ассоциации косметики, туалетных принадлежностей и парфюмерии (CTPA) Кэролайн Рейнсфорд пояснила, что в ЕС запрет связан с опасными свойствами вещества и оценкой его потенциального воздействия при условии значительного контакта с организмом.

В то же время, она обратила внимание на различие между такими условиями и использованием ТПО в средствах для ногтей.

По ее словам, концентрация этого компонента в продуктах для ногтей более чем в тысячу раз ниже уровня, который может негативно повлиять на фертильность. Кроме того, средство наносится на ногтевую пластину, что, по ее словам, дополнительно уменьшает потенциал его всасывания в организм.

Исчезнет ли гелевый маникюр

Полного запрета на гелевый маникюр в Великобритании нет. ТПО содержится только в некоторых гель-лаках и не используется в традиционных лаках для высыхающих на воздухе ногтей.

Кроме того, на рынке уже есть гель-лаки без ТПО, и многие салоны используют именно такие продукты. Таким образом, по завершении переходного периода салоны смогут продолжать предлагать гелевый маникюр, используя средства без запрещенного компонента.

В то же время различные альтернативные вещества могут относиться к той же химической группе, однако отдельные соединения имеют разные характеристики и оценки безопасности.