В Британии считают "ограниченными" возможности Путина для продолжения войны в Украине

Россия несет наибольшие потери с начала вторжения на территорию Украины, и у президента РФ Владимира Путина есть ограниченные возможности для продолжения войны.
Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По его словам, за последние две недели Россия понесла наибольшие потери со времени первой недели вторжения в Украину. Военное руководство России, по словам Стаббса, развернуло подавляющее большинство резервистов, призванных в рамках "частичной мобилизации" и боевых подразделений частной военной компании "Вагнера".
Стаббс считает, что возможности Путина и его военачальников продолжать войну ограничены. Они могут продолжать истощать свои силы, сокращая масштабы своих целей, или проводить дальнейшую мобилизацию.
"Но есть и другой вариант: Путин может закончить эту войну сейчас, вывести все российские войска с суверенной территории Украины и, таким образом, прекратить бессмысленное принесение в жертву тысяч других простых россиян", - добавил Стаббс.
Напомним, ранее Financial Times, ссылаясь на два источника среди официальных лиц, сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты и этой информацией якобы обмениваются союзники по НАТО.
Отметим, что затем на пресс-конференции по итогам заседания в формате Рамштайна глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал этот вопрос и заявил – США не видят возможностей для массовой воздушной атаки со стороны РФ.
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