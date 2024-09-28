В Британии выписали первый штраф за нарушение санкций против РФ

Денежный штраф был наложен на компанию Integral Concierge Services (ICSL). Он связан с услугой по управлению имуществом, которую ICSL предоставила лицу, активы которого заморожены.

Как сообщается, в период с 2022 по 2023 год вышеупомянутая компания осуществила или получила 26 платежей в связи с услугами, которые она предоставляла указанному лицу. В ICSL делали это несмотря на то, что знали или имели основания подозревать, что такие действия являются нарушением финансовых санкции в Великобритании.

В результате этих нарушений компания была оштрафована на 15 000 фунтов стерлингов. ICSL не оспаривала штраф и выплатила его в полном объеме.

Тем временем в OFCI заявили, что готовы использовать весь объем своих законодательных полномочий для преследования тех, кто совершает серьезные нарушения финансовых санкций.

"Это наказание демонстрирует четкую приверженность OFSI преследовать нарушения финансовых санкций, где бы они ни происходили. От крупнейших учреждений до самых маленьких, все обязаны соблюдать режим финансовых санкций Великобритании", - говорится в сообщении.