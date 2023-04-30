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В Британии на посетителей ночного клуба совершили нападение, есть жертвы

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Воскресенье 30 апреля 2023 20:40
В Британии на посетителей ночного клуба совершили нападение, есть жертвы Фото: В Британии на посетителей ночного клуба совершили нападение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В английском городе Корнволл мужчина совершил нападение с ножом возле ночного клуба. В результате чего погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

"Полиция была вызвана в 3.15 утра в воскресенье, 30 апреля, в район площади Виктории на Касл Кэник Роуд после сообщения о серьезной ссоре. Было сообщено, что у кого-то был нож и что несколько человек получили предположительно ножевые ранения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия констатировали смерть мужчины в возрасте 30 лет.

Правоохранители задержали 24-летнего жителя Бодмина по подозрению в убийстве, покушении на убийство и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

"На данный момент он остается под стражей", - добавили в полиции.

Напомним, ранее в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу. В результате происшествия пострадали пять человек.

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