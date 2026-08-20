В Британии создали морской дрон с автономностью более 50 дней (фото)

Компания ZeroUSV показала свой морской надводный дрон класса Oceanus17 под названием Lady of the Lake, и уже на следующей неделе отправит его на обучение НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog .
Отмечается, что Oceanus17 построен компанией Manor Marine на ее верфи в Портленде и представляет собой эволюцию платформы Oceanus12 компании ZeroUSV, которую компания запустила год назад.
ZeroUSV заявила, что новый класс морских дронов имеет грузоподъемность до 4 тонн, автономность безэкипажного корабля превышает 50 дней, а максимальная скорость приближается к 15 узлам. Дрон имеет большой отсек для полезной нагрузки.
"Немного больше года назад мы спустили на воду первый из наших беспилотных кораблей Oceanus12, а сегодня мы продемонстрировали нашу способность проектировать, строить и поставлять следующие поколения автономных судов мирового класса чуть более чем за шесть месяцев", – сказал Мэтью Рэтси, управляющий директор ZeroUSV.
Oceanus17 использует программное обеспечение для автономной навигации GuardianAI от MarineAI. Автономность дрона у ZeroUSV описывают как автономную навигацию четвертого уровня.
По данным Navy Lookout, комплект датчиков этого класса включает в себя радар X-диапазона, дневные HD-камеры, метеостанцию Airmar, а связь обеспечивается через Starlink Marine, каналы 4G и 5G, а также спутниковое соединение Iridium через Thales Vesselink.
Напомним, недавно Украина получила шведские радиолокационные системы Giraffe от компании Saab. Эти станции способны обнаруживать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники на расстоянии до 100 км, а также могут фиксировать цели на поверхности воды.
Также стало известно, что компания TAF Industries начала выпуск дрона-перехватчика Octopus-100 . Новая разработка создана для уничтожения российских реактивных Шахедов и других скоростных воздушных целей в условиях работы враждебного РЭБ.