В Британии создали морской дрон с автономностью более 50 дней (фото)

Отмечается, что Oceanus17 построен компанией Manor Marine на ее верфи в Портленде и представляет собой эволюцию платформы Oceanus12 компании ZeroUSV, которую компания запустила год назад.

ZeroUSV заявила, что новый класс морских дронов имеет грузоподъемность до 4 тонн, автономность безэкипажного корабля превышает 50 дней, а максимальная скорость приближается к 15 узлам. Дрон имеет большой отсек для полезной нагрузки.

"Немного больше года назад мы спустили на воду первый из наших беспилотных кораблей Oceanus12, а сегодня мы продемонстрировали нашу способность проектировать, строить и поставлять следующие поколения автономных судов мирового класса чуть более чем за шесть месяцев", – сказал Мэтью Рэтси, управляющий директор ZeroUSV.

Oceanus17 использует программное обеспечение для автономной навигации GuardianAI от MarineAI. Автономность дрона у ZeroUSV описывают как автономную навигацию четвертого уровня.

По данным Navy Lookout, комплект датчиков этого класса включает в себя радар X-диапазона, дневные HD-камеры, метеостанцию Airmar, а связь обеспечивается через Starlink Marine, каналы 4G и 5G, а также спутниковое соединение Iridium через Thales Vesselink.