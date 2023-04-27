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В Британии создали компанию на имя подсанкционного гауляйтера Сальдо, - The Gardian

Фото: Владимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Валерия Полищук

В Великобритании открыли компанию на имя российского гауляйтера Владимира Сальдо, несмотря на то, что он находится под санкциями Соединенного Королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

Издание отмечает, что компанию создали в ноябре прошлого года, то есть через пять месяцев после того, как Сальдо был внесен в санкционный список Британии.

В июне 2022 года правительство Британии заморозило на все британские активы, принадлежащие Сальдо, и запретило ему въезд в страну. Британские власти обвиняют его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Тем не менее, с ноября 2022 года он числится владельцем британской компании Grainholding Ltd с адресом в районе Хаттон Гарден в центре Лондона.

В документах компании говорится, что капитал Grainholding составляет 1 млн фунтов стерлингов, причем половина акций принадлежит Сальдо, а остальные - другому украинцу.

Сальдо Владимир Васильевич

Бывший мэр Херсона, экс-нардеп Верховной рады и депутат Херсонского горсовета. После оккупации Херсона российскими войсками в ходе вторжения перешел на сторону оккупантов. Уже в июне заявлял, что получил гражданство РФ.

В октябре 2022 года стал "в.и.о. губернатора Херсонской области".

Напомним, ранее стало известно, что Минюст Украины хочет конфисковать активы коллаборанта Сальдо.

Отметим, что СБУ сообщила о новом подозрении гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо и еще семи коллаборантам из-за содействия передаче РФ ресурсов "Укрпочты".

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