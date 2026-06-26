В Британии рассказали, как смена правительства повлияет на поддержку Украины

Во время конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске чиновник заверил, что ни о какой смене внешнеполитического курса речь не идет. По его словам, Лондон поддерживал Киев при всех предыдущих правительствах и безоговорочно продолжит делать это в дальнейшем.

Также Великобритания пообещала выделить дополнительные 290 млн фунтов стерлингов (около 340 млн евро). Эти деньги будут направлены на восстановление Украины и укрепление ее энергетической безопасности.

Кроме того, страна обещает усиливать санкционное давление на российскую экономику и жестко бороться с "грязными деньгами", которыми РФ финансирует войну.

Ожидание саммита НАТО

Ламми рассчитывает, что на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, союзники сохранят позитивную динамику по украинскому вопросу. Этому предшествовал успешный саммит G7 во Франции, где лидеры продемонстрировали трансатлантическое единство.

"Думаю, в НАТО в ближайшие недели мы увидим, что Соединенные Штаты отмечают: европейцы увеличивают свои обязательства по обороне и расходы на безопасность по всему континенту", - подчеркнул он.