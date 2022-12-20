В Британии принудительно продадут интернет-компанию российских олигархов
Великобритания приказала российской инвестиционной компании LetterOne, которой владеют российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, продать регионального провайдера широкополосного доступа Upp Corporation, заявив, что ее нынешнее владение представляет угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр бизнеса Великобритании Грант Шаппс сказал, что риск для национальной безопасности связан с "правом собственности на Upp".
LetterOne или L1 заявила, что разочарована решением британского правительства продать 100% акций Upp в течение определенного периода и в соответствии с установленным процессом.
Ранее в этом году британское правительство использовало закон о национальной безопасности и инвестициях, вступивший в силу в январе, чтобы обязать китайскую технологическую фирму Nexperia продать не менее 86% крупнейшего британского завода по производству микрочипов Newport Wafer Fab.
Закон позволяет правительству тщательно проверять и потенциально блокировать приобретения и инвестиции в чувствительных секторах.
Шаппс сказал, что Upp должен провести аудит безопасности сети Upp перед ее продажей.
L1 отметила, что получила одобрение правительства на Upp в 2021 году, когда ее инвестиции приветствовались.
Великобритания вместе с западными союзниками вводит санкции против российских граждан, банков и стратегических предприятий с тех пор, как в конце февраля Россия вторглась в Украину.
В Украине близкие к Владимиру Путину российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен владеют значительными активами, в т.ч. "Альфа-Банком", который недавно был переименован в "Сенс Банк".
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