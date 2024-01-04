В Британии пригрозили хуситам последствиями за атаки на корабли в Красном море

"Это незаконно. Это не касается Газы, это не касается Израиля. Это касается свободы судоходства. Это касается способности кораблей перевозить свой груз", - сказал британский министр журналистам в четверг, 4 января, во время поездки в Косово.

Кэмерон отметил, что в случае продолжения атак на корабле пострадает мировая экономика.

"И эти атаки нужно прекратить, иначе будут приняты меры", - подчеркнул он.

Вместе с тем чиновник отказался уточнить, какие именно действия предпримет Британия, и пришлет ли она больше военных кораблей в регион.

Реакция мира на атаки хуситов на корабле в Красном море

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил о готовности страны предпринять "прямые действия" в связи с нападениями хуситов на грузовые суда в Красном море. В частности, он допустил нанесение авиаударов.

Добавим, что в конце декабря глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в разговоре с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом дал понять, что Тегеран разделяет ответственность за предотвращение нападений хуситов в Красном море.

Напомним, с ноября йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, продолжают атаки на гражданские суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Это происходит на фоне войны Израиля с ХАМАСом, поддерживаемыми йеменскими боевиками.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian, чтобы защитить суд от хуситов. Более 20 стран согласились присоединиться к коалиции. Также сообщалось, что 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Члены Совета Безопасности ООН 4 января призвали йеменских хуситов прекратить нападения на суда в Красном море и в Аденском заливе.