RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Британии объяснили, почему пока не планируют отправлять Украине истребители

Фото: в Британии объяснили, почему не планируют отправлять истребители Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Представитель британского правительства заявил, что Британия пока не планирует отправлять Украине истребители, поскольку это было бы непрактично.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

По словам спикера, Typhoon и F-35 очень сложны, в связи с чем необходимы месяцы, чтобы научиться управлять ими. Поэтому Британия считает, что отправка истребителей пока непрактична.

"Очевидно, что мы будем продолжать оказывать и ускорять нашу военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к их запросам", - добавил он.

Также спикер отметил, что Британия продолжает обсуждать с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

"Мы только что отправили наши танки Challenger и двигаемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут довольно скоро", - заявил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна в Украине