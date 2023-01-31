В Британии объяснили, почему пока не планируют отправлять Украине истребители

Представитель британского правительства заявил, что Британия пока не планирует отправлять Украине истребители, поскольку это было бы непрактично.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.
По словам спикера, Typhoon и F-35 очень сложны, в связи с чем необходимы месяцы, чтобы научиться управлять ими. Поэтому Британия считает, что отправка истребителей пока непрактична.
"Очевидно, что мы будем продолжать оказывать и ускорять нашу военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к их запросам", - добавил он.
Также спикер отметил, что Британия продолжает обсуждать с союзниками дальнейшую поддержку Украины.
"Мы только что отправили наши танки Challenger и двигаемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут довольно скоро", - заявил спикер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.
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