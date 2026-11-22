Великобритания считает российского диктатора Владимира Путина "мясником", а не своим другом.
Об этом заявил младший британский министр по связям с регионами и по европейским делам Хэмиш Фалконер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Чиновник присоединился к политикам, раскритиковавшим высказывания президента США Дональда Трампа в адрес российского правителя Владимира Путина.
Фалконер публично назвал главу Кремля "мясником" и осудил "варварскую, незаконную войну России".
"Цена войны оказалась очень высокой", - отметил британский министр.
Он подчеркнул, что россияне несут значительные потери из-за войны, которая лишает молодое поколение страны многих возможностей.
"Есть ли Владимир Путин моим другом? Нет. И он также не является другом Великобритании", - заявил Фалконер.
Комментируя возможную реакцию британского правительства на высказывания Трампа о дружбе с Путиным, министр отметил, что премьер-министр страны регулярно контактирует с американским президентом и не скрывает своего отношения к российской агрессии.
"Премьер-министр регулярно общается с президентом и абсолютно не скрывает сильных эмоций, которые испытывает вся Великобритания по поводу российского вторжения в Украину", - добавил он.
Напомним, накануне глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social серию фотографий со своего недавнего визита в Китай. На одном из снимков американский президент изображен вместе с Владимиром Путиным. Фотографию он подписал словами "Мой друг".
Кроме того, во время встречи с российским диктатором в четверг на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне Трамп также назвал Путина своим другом.
Кстати, ранее Трамп неудачно пошутил о экс-спикере Белого дома Кэролайн Левитт, которая покинула должность после рождения второго ребенка.
Кроме того, глава Белого дома назвал вероятных претендентов на пост президента США.