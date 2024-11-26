В Британии над авиабазами США несколько дней подряд летали неизвестные дроны

Неизвестные беспилотники были подмечены над тремя базами военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в Великобритании. Они летали там в течение 6 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, за последние шесть дней над тремя базами Военно-воздушных сил США в Англии было замечено несколько неизвестных беспилотников.

"Небольшие беспилотные летательные аппараты были замечены поблизости и над базами RAF Лейкенхит, RAF Милденхолл и RAF Фелтвелл в период с 20 по 26 ноября", – заявил источник Reuters.

Следует заметить, что эти три базы, две в Саффолке и одна в Норфолке, арендуются Соединенными Штатами в Великобритании.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что они "серьезно относятся к угрозам и поддерживают надежные меры" на оборонных объектах.

Мы поддерживаем ответ ВВС США", - добавил спикер.

Также известно, что британские войска были привлечены для помощи ВВС США, выяснить, кто несет ответственность за полеты беспилотников над их базами.