В Британии анонсировали разработку истребителя шестого поколения

Великобритания вместе с Италией и Японией будет работать на проекте создания истребителя шестого поколения. Его нужно будет согласовать до 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.
По его словам, страны сначала определятся с требованиями к будущему самолету. После этого начнется фаза разработки. Уоллес заявил, что рассчитывает на первые полеты воздушного судна уже в конце десятилетия.
Министр рассказал, что Британия профинансирует проект в объеме 2 млрд фунтов стерлингов к 2025 году. И в течение следующих 10 лет будет предоставлено финансирование в размере еще 10 миллиардов фунтов стерлингов. Общая программа развития превысит 25 млрд фунтов стерлингов в течение следующих 10 лет.
"Мы откроем новые пути, новые технологии, новые платформы, экспортные рынки и потенциальных новых партнеров, но при этом заключим стратегическое партнерство с либеральными открытыми демократиями, верящими в верховенство права и поддержку международных ценностей во всем мире, которые сегодня находятся под столь сильной угрозой. Это глобальное партнерство", - сказал Уоллес.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что оборудование армии его страны требует замены, а вторжение России на территорию Украины означает, что некоторые модернизации должны произойти как можно быстрее.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным The New York Times , Британия сформироваласекретную рабочую группу по закупке вооружений для Украины в разных странах мира.
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