Британия проведет пуск ядерной ракеты впервые с 2016 года, - СМИ

Королевский военно-морской флот Великобритании в течение нескольких дней проведет испытательный пуск ядерного оружия.

Официальные лица выпустили предупреждение для судоходства, когда атомная подводная лодка HMS Vanguard вошла в Атлантику на этой неделе.

По данным издания, подлодка должна провести испытательный пуск невооруженной ракеты после завершения семилетнего ремонта в Плимуте. Испытания являются последним препятствием для того, чтобы HMS Vanguard вновь вошла в строй в качестве части британского флота ядерного сдерживания.

Подлодка HMS Vanguard может нести до 16 ракет Trident 2 D5, каждая из которых вооружена несколькими боеголовками британского производства, более чем в 20 раз превосходящими по мощности оружие, сброшенное во время Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

Ожидается, что подлодка сможет запустить одну невооруженную ракету с расстояния 90 км от восточного побережья США.

Национальное агентство геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходства, в котором указало предполагаемый курс ракеты до столкновения в средней Атлантике. Ракета должна преодолеть около 6 тысяч км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.

Нападение РФ на НАТО

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности, были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники тем временем уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, якобы получившего секретный документ "Оборона альянса-2025".

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не постеснялся бы" напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России.

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в материале РБК-Украина.

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