Британия ввела санкции против идеолога "русского мира" Дугина

Санкции ввели против Дугина и основанного им "Центра геополитических экспертиз". Кроме того, они касаются пропагандистских ресурсов Euromore, "Голос", Telegram-канала "Рыбарь" и его основателя Михаила Звинчука.

Также под санкции попал российский "Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом".

На всех лиц, против которых ввели санкции, распространяется замораживание всех активов в Британии и запрет на въезд.

Что известно о Дугине

Пропагандиста Александра Дугина называют одним из ключевых идеологов "русского мира". Более 10 лет он в своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату российскими войсками.

В начале полномасштабного вторжения России Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал военные преступления россиян против Украины.

Дугин открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры Украины.