Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей

Великобритания в понедельник, 17 июля, анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
"Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, включая тех, кто желает уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее", - заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
В частности, в санкционном списке оказались:
Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.
Санкции Британии против России
С самого начала вторжения в Украину Великобритания ввела ряд санкций против РФ. Под ограничения подверглись сотни физических и юридических лиц, новые пакеты ограничений страна регулярно объявляет и продолжает работать над разработкой новых санкций.
Недавно в рамках новых санкций против Беларуси Великобритания ввела ограничения на экспорт, а также попыталась закрыть лазейки для обхождения санкций Россией.
Также в мае Британия ввела дополнительные санкции против России. В список вошли 86 россиян и компаний, в том числе "Росбанк" и "Тинькофф Банк", 9 организаций, связанных с "Росатомом".
Кроме того, 19 июня Британия представила закон, который позволит ей сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию.
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