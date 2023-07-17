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Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей

Фото: Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания в понедельник, 17 июля, анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

"Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, включая тех, кто желает уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее", - заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

В частности, в санкционном списке оказались:

  • министр образования РФ Сергей Кравцов;
  • уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;
  • министр культуры РФ Ольга Любимова;
  • губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
  • пропагандист Антон Красовский;
  • политтехнолог Тимофей Сергийцев;
  • руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев;
  • глава Адыгеи Мурат Кумпилов;
  • детский центр Артек в Крыму.

Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

Санкции Британии против России

С самого начала вторжения в Украину Великобритания ввела ряд санкций против РФ. Под ограничения подверглись сотни физических и юридических лиц, новые пакеты ограничений страна регулярно объявляет и продолжает работать над разработкой новых санкций.

Недавно в рамках новых санкций против Беларуси Великобритания ввела ограничения на экспорт, а также попыталась закрыть лазейки для обхождения санкций Россией.

Также в мае Британия ввела дополнительные санкции против России. В список вошли 86 россиян и компаний, в том числе "Росбанк" и "Тинькофф Банк", 9 организаций, связанных с "Росатомом".

Кроме того, 19 июня Британия представила закон, который позволит ей сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию.

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ВеликобританияСанкции против России