Британия хочет сохранить санкции до момента, пока РФ не выплатит Украине компенсации

Великобритания сегодня, 19 июня, представила закон, который позволит ей сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Британии Джеймса Клеверли, которое приводит Reuters .

"Поскольку Украина продолжает защищаться от российского вторжения, очевидны ужасные последствия войны. Потребности Украины в восстановлении огромные и будут огромными", - говорится в заявлении.

Клеверли добавил, что благодаря таким новым мерам Великобритания будет усиливать свой подход к санкциям.

По его словам, это подтверждает тот факт, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление Украины.

Санкции Британии против России

С самого начала вторжения в Украину Британия ввела ряд санкций против РФ. Под ограничения попали сотни физических и юридических лиц, новые пакеты ограничений страна регулярно объявляет и продолжает работать над разработкой новых санкций.

Недавно в рамках новых санкций против Беларуси Великобритания ввела ограничения на экспорт, а также попыталась закрыть лазейки для обхождения санкций Россией.

Также в пятницу, 19 мая, Великобритания ввела дополнительные санкции против России. В список вошли 86 россиян и компаний, в частности, "Росбанк" и "Тинькофф Банк", 9 организаций, связанных с "Росатомом".