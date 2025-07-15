Британия предложила Ливану построить вышки на границе с Израилем, - СМИ

Великобритания предложила Ливану построить наблюдательные вышки вдоль его южной границы с Израилем для укрепления безопасности и содействия выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Ливанский источник сообщил Asharq Al-Awsat, что аналогичные вышки Британия устанавливала вдоль границы Ливана с Сирией.

Новую инициативу британская сторона, предположительно, озвучила во время визита министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Лэмми в Бейрут две недели назад.

По словам источников, Лондон предложил расширить сеть наблюдения, созданную на севере и востоке Ливана, до южной границы с Израилем. Вышки, согласно инициативе, будут переданы ливанской армии для расширения возможностей мониторинга и укрепления стабильности на границе.

Бейрут не отверг это предложение, но проинформировал, что любым подобным обсуждениям должны предшествовать усилия по достижению долгосрочного прекращения огня с Израилем, а также полный вывод солдат ЦАХАЛа с ливанской территории.