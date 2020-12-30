ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Британія уклала торговельну угоду з Туреччиною

Автор: Артур Родивилов

Уряд Великобританії у вівторок, 29 грудня, повідомило про підписання торгової угоди з Туреччиною на суму 20,5 млрд євро. Цей документ повинен стати основою для більш вигідної торгівлі між двома країнами в період після Brexit, підкреслили в Лондоні.

Про це повідомляє DW.

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган назвав договір "найважливішим угодою" з часів підписання торгової угоди Туреччини з Євросоюзом у 1995 році.

Документ продовжує дію нинішніх правил торгівлі між двома країнами, які припускають відсутність митного контролю. Ці умови особливо вигідні для британської автомобільної та сталеливарної промисловості. При цьому міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Елізабет Трас і її турецька колега Рухсар Пекджан зазначили, що сподіваються в майбутньому укласти ще більш вигідну торговельну угоду.

Популярні новини

Кількома тижнями раніше, 11 грудня, Лондон уклав торгову угоду з В'єтнамом.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди по Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

Додамо, що Європарламент має намір ратифікувати торговельна угода між Британією та ЄС на плановій сесії у березні.

У той же час Шотландія на тлі угоди по Brexit знову заговорила про незалежність.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВеликобританияBrexit