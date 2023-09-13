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Британия призвала КНДР не продавать России оружие, подчеркнула изолированность РФ

Фото: диктаторы Владимир Путин и Ким Чин Ын (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания призывает Северную Корею прекратить переговоры с Россией о вооружении. Визит диктатора Ким Чен Инна лишь подчеркивает изолированность РФ на мировой арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и придерживаться публичных обязательств, которые Пхеньян взял на себя относительно нераспространения оружия в Россию", - заявил представитель премьер-министра Риши Сунака. 

В частности он добавил, что визит Ким Чен Ына лишь подчеркивает изоляцию Российской Федерации на мировой арене, а также то, что мир объединяется против незаконного вторжения диктатора Путина на территорию Украины, в связи с чем он был вынужден обратиться к режиму в Северной Корее.

Встреча Путина и Ким Чен Ина

Сегодня северокорейский диктатор Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на космодроме "Восточный" в Амурской области. Первый прибыл в Россию еще вчера вместе с ведущими представителями оборонной промышленности и военными. В частности, он подчеркнул, что его визит якобы подчеркнул "стратегическую важность" связей двух стран.

Как утверждают аналитики, состав делегации северокорейского диктатора указывают на то, что повестка дня насыщена вопросами сотрудничества в военной промышленности.

 

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